Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirene kadar durmayacağız - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirene kadar durmayacağız

Netanyahu: Gazze\'deki İsrailli esirleri geri getirene kadar durmayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, 'Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız.' dedi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 210 kişi öldü, en az 400 kişi yaralandı.

08.06.2024 18:03
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TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." dedi

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu, yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar ve Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki operasyonu yöneten ekibe teşekkürlerini iletti.

Netanyahu, "Gelecekte de bunu yapmaya kararlıyız. Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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