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Netanyahu: Gazze saldırılarına sonuna kadar devam edeceğiz - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze saldırılarına sonuna kadar devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürdüreceklerini belirterek, 'Sonuna kadar devam edeceğiz.' dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmesinde, 'Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar.' ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Gazze saldırılarına sonuna kadar devam edeceğiz
13.12.2023 - 22:27,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürdüreceklerini belirterek, "Sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin aktardığına göre, İsrail'in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.

İsrailli bir askeri yetkiliye, "Devam edin." diyen Netanyahu, "Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu sözleri, "uluslararası baskılara rağmen" söylediğini vurgulayarak, "Bizi hiçbir şey durduramayacak." diye konuştu.

Netanyahu, devamında, "Bu savaş devam edecek." mesajını verdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de işaret eden Netanyahu, "Dün çok zor bir gün geçirdik." dedi.

Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 68 gündür katliamlarını sürdürmesine karşılık Tel Aviv yönetimi üzerinde giderek artan uluslararası baskıların ardından geldi.

Kaynak: AA
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