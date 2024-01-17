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Netanyahu: Gazze'ye saldırılar 2025'te de devam edebilir - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze'ye saldırılar 2025'te de devam edebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların 2025'te de devam edebileceğini söyledi. Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileri ve yerel yetkililerin katıldığı bir toplantıda İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini ifade etti. Ayrıca, İsraillilerin çoğunun sınır bölgelerine geri dönmek istemediği belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise Gazze'ye saldırıların 2024 boyunca devam etmesini beklediklerini açıklamıştı.

Netanyahu: Gazze\'ye saldırılar 2025\'te de devam edebilir
17.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:48
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların 2025'te de devam edebileceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Biru's Sebi'de üst düzey güvenlik yetkililerinin yanı sıra yerel yetkililerin de katıldığı toplantıda bazı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Netanyahu'nun yetkililere "mevcut değerlendirmeye göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini" söylediği aktarıldı.

Öte yandan yerel yetkililer de Netanyahu'ya, Gazze'den devam eden roket saldırıları ve diğer güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden İsraillilerin çoğunun sınır bölgelerine geri dönmek istemediğini iletti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı özel görüşmede, "Gazze'de üç aydan fazla süren saldırılar sonucunda elde edilen kazanımların, yönetim ve bölgenin güvenliğine ilişkin bir planın bulunmaması nedeniyle kaybedilebileceğini" dile getirdi.

Haberde, Halevi'nin "Savaşta şimdiye kadar elde edilen kazanımların erozyona uğramasıyla karşı karşıyayız çünkü ertesi gün için hiçbir strateji oluşturulmadı." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıların 2024 boyunca devam etmesini beklediklerini söylemişti.

Hagari, bazı yedek askerlerin "gelecek operasyonlar öncesinde yeniden enerji kazanmalarına olanak sağlamak için" yılın ilk haftasından itibaren Gazze'yi terk edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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