İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gitti.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Çelik yelek ve kask giymesi dikkati çeken Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği ifade edildi.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sesleri altında açıklama yapan Netanyahu, "Hamas'a darbe vurmaya devam edeceğiz. Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız." dedi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu, işgal altındaki Gazze'ye gitti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)