Netanyahu: Hameney\'i hedef almak çatışmayı artırmaz aksine sona erdirir

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef almanın "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan iki ülke arasındaki çatışmalarda bilanço her geçen gün ağırlaşırken; karşılıklı saldırılar da devam ediyor.

İSRAİL'İN HAMENEY'İ ÖLDÜRME PLANI

İsrail, ilk saldırısıyla birlikte hedeflerinden birinin de İran'ın kritik isimleri olduğunu belli etti. Çok sayıda üst düzey komutan İsrail saldırılarında hayatını kaybederken; sıradaki hedefin İran'ın dini lideri Hamaney olduğuna ilişkin de çok sayıda açıklama yapıldı.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast ihtimaline değinerek, "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TRUMP ENGELLEDİ İDDİASI YALANLANDI

Geçtiğimiz gün ise İsrail'in Hamaney'e yönelik planlarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edildiği iddia edildi.

ABD'li bir yetkili "ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in İran lideri Hamaney'e suikast yapma ihtimaline açık bir şekilde karşı çıktığını" öne sürdü. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "İranlılar bir ABD'liyi öldürmedi ve siyasi liderlerin öldürülmesi masada bile olmamalı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddia bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yalanlandı.

NETANYAHU'DAN ÇARPICI ÇIKIŞ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün ise İran'ın dini lideri Hamaney'i öldürmeye yönelik planlarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Netanyahu, Hamaney'i hedef almanın "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.