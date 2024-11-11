Netanyahu, Hizbullah\'a Saldırıyı Kabul Etti

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1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Lübnan ve Suriye'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması saldırısının sorumluluğunu resmen üstlendi.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eylül ayında Lübnan ve Suriye'de yaşanan çağrı cihazı patlamalarının sorumluluğunu resmen üstlendi.

Bu açıklamayla ilk kez İsrailli bir yetkili, İsrail'in Hizbullah mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıdaki rolünü açık şekilde kabul etmiş oldu. Saldırı sonrasında İsrail ile Lübnan arasında Ekim 2023'ten bu yana devam eden sınır ötesi silahlı çatışmalar hızla artış göstermişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)