- Netanyahu: " İran'ın nükleer tesisleri havaya uçurulmalı, aksi takdirde askeri seçenek masada"

WASHINGTON - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer tesisleri hakkında, "ABD denetiminde tesisleri havaya uçurup tüm ekipmanları sökmeliyiz. Bu iyi bir çözüm. Aksi takdirde askeri seçenek masada" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesaj ile ABD ile İran arasında yapılacak bir anlaşmanın ancak İran'ın nükleer tesislerinin imha edilmesi durumunda işe yarayacağını savundu. Netanyahu, Trump ile "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı" konusunda anlaştıklarını belirtti. Ancak bu hedefe diplomasiyle ulaşılabilmesi için 2003'te Libya'nın nükleer silahsızlanmasına benzer bir süreç gerektiğini vurgulayan Netanyahu, "ABD denetiminde tesisleri havaya uçurup tüm ekipmanları sökmeliyiz. Bu iyi bir çözüm. Aksi takdirde askeri seçenek masada" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Trump ile bu ihtimali uzun uzadıya ele aldıklarını belirtti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini ve bunun "İsrail için bir tehlike oluşturduğunu" iddia ederek, "Buna karşı çıkıyoruz ve engellemek için çalışıyoruz. Dostum Trump'a da, 'Gerekirse yardımınızı isteyeceğiz' dedim" dedi.

ABD ziyaretini "çok iyi ve samimi" olarak nitelendiren Netanyahu, ziyaretle ilgili ilerleyen günlerde daha fazla detay paylaşılacağını açıkladı.