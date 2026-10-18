Netanyahu, Magal'ın 'Faslı maymun' sözünü kınadı, Eisenkot'tan da karşı kınama istedi - Son Dakika
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Netanyahu, Magal'ın 'Faslı maymun' sözünü kınadı, Eisenkot'tan da karşı kınama istedi

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İsrail Başbakanı Netanyahu, gazeteci Magal'ın Eisenkot'a 'Faslı maymun' sözünü kınadı ve Eisenkot'tan Likudçulara yönelik 'şempanzeler ve babunlar' sözlerini kınamasını istedi. Tartışma 27 Ekim seçimleri öncesi Aşkenaz-Mizrahi ayrımını yeniden alevlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve 27 Ekim'deki seçimlerde en büyük rakibi olarak gösterilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasında "maymun" tartışması yaşanıyor.

Ülkede Netanyahu'yu destekleyen açıklamalarıyla tanınan İsrailli gazeteci Yinon Magal, sunuculuğunu yaptığı televizyon programında Eisenkot için "Elitist Aşkenazların yönettiği Faslı Mizrahi bir maymun." demesinin ardından tartışma sürüyor.

Gazeteci Magal'ın ifadeleri, İsrail'de yerleşik etnik sınıfsal ayrım; Batılı Aşkenaz Yahudiler ile Doğulu Mizrahi Yahudiler tartışmasını yeniden alevlendirdi.

"Netanyahu, Mizrahi kökenini saklıyor"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Eisenkot katıldığı bir konferansta, anne ve babasının Fas'ta doğduğunu ve İsrail Genelkurmay Başkanı olana kadar kimsenin kendisine bunu sormadığını söyledi.

Eisenkot, kendisi için "Faslı maymun" diyen Magal'dan bir şey beklemediğini ve "zaten her gün iğrenç şeyler söylediğini" dile getirerek, "Netanyahu, Mizrahi kökenini saklıyor." ifadesini kullandı.

"Likudçuların şempanze olduğuna dair açıklamaların kınanmasını istiyorum"

İsrail Başbakanı Netanyahu ise bir röportajında Magal'ın açıklamalarını "uygunsuz" şeklinde tanımlarken "Bunu kınıyorum ve Eisenkot'un, (İsrailli iş insanı) Galia Albin ve diğerlerinin Likudçuların 'şempanzeler ve babunlar' olduğuna dair tüm açıklamalarını kınamasını istiyorum." diye konuştu.

Lideri olduğu Likud Partisi seçmenlerine karşı "kibir, küçümseme ve hor görme" dolu sözler duyduğunu ileri süren Netanyahu, onlara da "sürekli maymun denildiğini" iddia etti.

Seçmen kitlesinin hatırı sayılır bir kısmını Mizrahi kökenli Yahudilerin oluşturduğu Netanyahu'nun partisi Likud'dan da Magal'ın açıklamalarına tepki geldi.

Likud'un hukukçularından David Elbaz, kendisinin de bir Mizrahi olduğunu ve Magal'ın özür dilemesi gerektiğini belirterek "Bu, seçimleri kaybetmemize bile neden olabilir." dedi.

Muhalefet partilerinden açıklama

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Magal'ın "Netanyahu'nun baş sözcüsü" olduğunu ve Eisenkot'a "Faslı maymun" dediğini belirterek, Netanyahu'nun eski sözcüsü Ziv Agmon'un da "Faslılara daha önce maymun dediğini" ifade etti.

Yair Golan'ın liderliğindeki Demokratlar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Nefret ve ayrılık koalisyonunun iğrenç ve ırkçı saldırılarına karşı bloktaki arkadaşlarımızı güçlendireceğiz." ifadeleri kullanılarak Eisenkot'a destek verildi.

Magal, "maymun" demişti

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Magal, kamuoyu yoklamalarında seçim yarışını önde götüren Eisenkot için "O bir maymun. Onun Mizrahi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli Yahudi) olmasından heyecan duyuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.

Magal, Aşkenaz elitlerin Eisenkot'u başbakan yapmaya çalıştığını ileri sürerek alaycı bir dille "Size Faslı bir başbakan veriyoruz." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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