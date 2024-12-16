Netanyahu'nun Duruşması İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu'nun Duruşması İptal Edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki duruşması, 'olağanüstü koşullar' nedeniyle iptal edildi.

16.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifade vereceği duruşma, "olağanüstü koşullar" nedeniyle iptal edildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan Başbakan Netanyahu'ya duruşma esnasında bilgilendirme notu iletilmesinin ardından oturuma ara verildi. Netanyahu, "davayla ilgisi olmadığı anlaşılan" söz konusu bilgilendirme notuyla ilgilenmek üzere kısa bir süreliğine mahkeme salonundan ayrıldı.

Netanyahu ve avukatları daha sonra mahkemeden yarın görülecek duruşmayı iptal etmesi talebinde bulundu. İptal gerekçesini savcılığın itirazına rağmen kapalı oturumla açıklamakta ısrar eden Netanyahu, "Devlet işleriyle uğraşıyoruz. Burada çok fazla insan var ve bu insanların telefonu var." ifadesini kullandı. Netanyahu, savcıya hitaben de "Hiçbir fikriniz olmayan bir şeye itiraz ediyorsunuz." dedi.

Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde görülen davaya bakan Hakim Rivka Friedman-Feldman, talebi kabul ederek, "olağanüstü koşullar" nedeniyle yarın görülecek duruşmayı iptal etti.

Bu arada, Netanyahu'nun avukatları, savcı ve hakimler arasında yapılan kapalı oturumun ardından karar açıklanırken, "olağanüstü koşulların" ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Politika, Mahkeme, Güncel, İsrail, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Duruşması İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
06:44 Putin’e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
02:30 İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber
00:11 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad’ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
23:44 Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 18:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun Duruşması İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.