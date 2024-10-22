Netanyahu'nun Evinin İHA Saldırısındaki Hasar Görüntüleri - Son Dakika
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Netanyahu'nun Evinin İHA Saldırısındaki Hasar Görüntüleri

Hizbullah'ın Netanyahu'nun evine düzenlediği İHA saldırısında hasar görüntülendi.

22.10.2024 20:46
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- Netanyahu'nun İHA saldırısı düzenlenen evindeki hasar görüntülendi

İHA yatak odası camına isabet etmiş

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından evde meydana gelen hasar görüntülendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Caesarea kentindeki evine 19 Ekim'de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail basını, İHA'nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini ifade ederek, evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu bu nedenle İHA'nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucu cam parçalanın etrafa saçıldığını görüldü.

Netanyahu saldırısı sırasında evde değildi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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