Netanyahu'nun İfadesi İki Hafta Ertelendi - Son Dakika
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Netanyahu'nun İfadesi İki Hafta Ertelendi

İsrail Başbakanı Netanyahu, prostat ameliyatı nedeniyle yolsuzluk davasındaki ifadesini erteledi.

03.01.2025 17:51
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki hafta ertelenmesi talebinde bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Başbakan Netanyahu sağlık sorunları nedeniyle hakim karşısına çıkamayacağını mahkemeye bildirdi.

İsrail savcılık makamları, Netanyahu'nun bu hafta için yaptığı ifade erteleme talebine itiraz etmeyeceğini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davada ilk kez 10 Aralık'ta Tel Aviv Bölge Mahkemesinde ifade vermek üzere hakim karşısına çıkmıştı.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, prostat ameliyatı olduğu Batı Kudüs'teki hastaneden dün akşam taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

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