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Netanyahu'nun oğlu, Genelkurmay Başkanını suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını önceden bilmek ve askeri darbeye teşebbüs etmekle suçladı.

Netanyahu\'nun oğlu, Genelkurmay Başkanını suçladı
21.12.2023 - 14:01,  Güncelleme: 14:03
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını önceden bilmek ve "defakto" askeri darbeye teşebbüs etmekle suçlayan X paylaşımını beğendi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun oğlu Yair'in beğendiği X gönderisinde, "7 Ekim'de, Simha Tora (Bayramı) sabahında gerçekleşecek olan saldırıyı Başbakan'a bildirmeyen Herzi Halevi liderliğindeki bir askeri darbenin tam ortasındaydık." ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcısının X gönderisinde "Darbe ne bitti ne de tamamlandı." paylaşımına yer verilirken Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir askeri üsse girişini engelledikleri iddia edildi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail askeri üssüne gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin Halevi ve Gallant tarafından iptal edildiğini öne sürmüştü.

Ynet'in haberine göre, İsrail ordusundan ve Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin zaman kısıtlaması nedeniyle ertelendiği ve Ben Gvir'den başka bir tarih ayarlamasının istendiği bildirilmişti.

Yair Netanyahu'nun beğendiği sosyal medya paylaşımında Herzi hakkındaki iddialar, ilk olarak İsrailli Kanal 12 televizyon kanalında gündeme getirilmişti.

Kasımda Yair Netanyahu, Telegram hesabında 3 bin Hamas mensubunun 7 Ekim'de Gazze'den İsrail'e geçişlerine ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri, Shin Bet ve Yüksek Mahkemeyi suçlayan gönderileri paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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