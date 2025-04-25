Netanyahu'nun Savaş Hesapları - Son Dakika
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Netanyahu'nun Savaş Hesapları

Netanyahu, Gazze'deki savaşın sonuçlarına bağlı olarak siyasi geleceğini tehlikede görüyor.

25.04.2025 18:44
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İsrailli siyasi analist Yoni Ben-Menachem, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel siyasi geleceğini " Gazze'deki savaşın" sonuçlarına bağladığını ve bu nedenle "savaşı" bitirmeye yanaşmadığını belirtti.

Eski İsrail devlet televizyonu Genel Müdürü Yoni Ben-Menachem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaşı sona erdirirse hükümetinin çökeceğini düşündüğünü, bu nedenle süreci uzattığını ifade etti.

Ben-Menachem, "İstihbarat bilgilerine göre Gazze Şeridi'nde hala 500 kilometre uzunluğunda tünel ağı bulunuyor ve yaklaşık 20 bin silahlı Hamas mensubu var. Bu veriler, Netanyahu için bir fiyaskodur. Bu da 19 aydır süren savaşta kayda değer bir başarı elde edilemediği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tel Aviv'deki bazı askeri ve siyasi çevrelerin "Hamas'ın artık gücünü kaybettiği veya Gazze'yi yönetemez hale geldiği" yönündeki analizlerini reddettiğini açıklayan İsrailli siyasi analist Ben-Menachem, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, Netanyahu hükümetinin düşmesini engelleyecek başarılar elde etme umuduyla uzun süre daha sürmesini beklediğini vurguladı.

"Hükümetin bir yılı kaldı, eğer Hamas yıkılmazsa Netanyahu düşer"

Ben-Menachem, Netanyahu'nun Gazze'deki başarılarının, gelecek yıl sonunda yapılacak seçimleri kazanabilmesi için tek şansı olduğunu dile getirdi.

İsrail'deki mevcut hükümetin görev süresinin bir yılı kaldığına işaret eden İsrailli analist, "Bu sürede Hamas tamamen devrilmezse Netanyahu'nun hükümeti seçimde kesinlikle kaybeder." görüşünü dile getirdi.

"Netanyahu'nun siyasi geleceği bu savaşın sonuçlarına bağlı" diyen Ben-Menachem, Başbakan'ın "savaşı" sona erdirirse hükümetinin çökeceğini düşündüğünü, bu nedenle süreci uzattığını kaydetti.

Ben-Menachem, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a, "savaşı durdurmanın siyasi olarak mümkün olmadığını çünkü bunun hükümetinin düşmesine yol açacağını söyleyeceğini" savundu.

İsrailli analist ayrıca, Trump'ın bir politikacı olarak bu durumu çok iyi anlayacağı yorumunu yaptı.

"Netanyahu kendisini düşünüyor"

Bu bağlamda, eski Başbakan Ariel Şaron'a uzun yıllar yakın olan Ben-Menachem, Netanyahu'nun "sadece kendini, seçimleri ve sonrasında olacakları, bunların kendisi üzerinde kişisel olarak yaratacağı etkiyi düşündüğünü" kaydetti.

İsrailli siyasi analist, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında aldığı sert tutumları meşrulaştırmak için "aşırı sağın baskısını kullandığı" değerlendirmesini yaptı.

Ben-Menachem, "Netanyahu, hükümetteki mevcut ortaklarını (aşırı sağ) düşünüyor ve yaklaşan seçimlerden sonra onların yanında olmasını istiyor. Bu nedenle, beklenmedik bir şey olmadığı sürece savaşın uzun süreceğine inanıyorum." diye konuştu.

Hükümetteki aşırı sağcılar, Gazze'de askeri yönetim istiyor

Netanyahu'nun, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "savaşı sürdürme, Gazze'yi işgal etme ve orada askeri yönetim kurma" şeklinde özetlenebilecek taleplerine boyun eğdiğini dile getiren Ben-Menachem şunları kaydetti:

"Hükümetin büyük bölümü Gazze'de askeri bir yönetim kurulmasını istiyor. Bunun gerçekleşmesi için İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi gerekecek.

Ancak Gazze'nin işgal edilmesi, hem günlük yaşamın yönetilmesi hem saldırılardan kaynaklanan askeri kayıplar göze alındığında maddi açıdan maliyetli olacak."

Gazze'nin işgalinin maliyetli olsa da Hamas'ın orada kontrolü elinde tutmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını aktaran Ben-Menachem, Ben-Gvir ile Smotrich'in de Gazze'nin işgal edilmemesi ve orada askeri yönetim kurulmaması durumunda hükümeti düşürme tehdidinde bulunduğuna işaret etti.

İnsani yardımlarla ilgili tartışmalar

İsrail içinde Gazze'ye yönelik insani yardımlar konusunda yaşanan tartışmalara dair ise Ben-Menachem, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yardımların girmesine karşı çıkanlar ve Hamas'ın ateşkes konusunda İsrail'in şartlarını kabul etmeye ancak bu şekilde zorlanabileceğini düşünenler var.

İsrail güvenlik kabinesindeki bazı bakanlar, insani yardımların girişine izin verilmesi durumunda bunun dağıtımının ordu tarafından yapılması gerektiğini söylüyor. Ama görünen o ki ordu bu görevi yapmaya yanaşmıyor."

Ben-Menachem, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den, ordunun yardımları dağıtmasıyla ilgili bir plan sunmasının istendiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Gösterilerin toplumda bir karşılığı yok

İsrail'de uzun zamandır düzenlenen gösteriler ile savaşın durması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması talebiyle imzalanan bildirilere ilişkin Ben-Menachem, bu gösterilerin Netanyahu üzerinde pek etki etmediğini söyledi.

Ben-Menachem bu görüşünü ise şu sözlerle ifade etti:

"8 milyon nüfusu olan İsrail'de gösterilere katılım oranı 200 bini bile aşmadı. Bu gösterilerin medyada karşılığı var lakin toplumsal karşılığı yok.

Bunların çoğu, Tel Aviv'de ya da Kudüs'teki Meclis binası ile Netanyahu'nun evinin önünde gerçekleşiyor ama diğer şehirlerde herhangi bir gösteri olmuyor."

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Kaynak: AA

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