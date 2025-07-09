Netanyahu, Pentagon'da Hegseth ile Görüştü - Son Dakika
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Netanyahu, Pentagon'da Hegseth ile Görüştü

09.07.2025 19:28
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile İran'a karşı işbirliği görüşmesi yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmek üzere Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına geldi.

Hegseth, Netanyahu'yu Pentagon girişinde resmi törenle karşıladı.

Eşlerin de katıldığı törende, İsrail ve ABD milli marşları çalındı. Törenin ardından Netanyahu ve Hegseth, görüşme için binaya geçti.

Netanyahu ve Hegseth, basına kapalı yapacakları görüşmeye geçmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"B-2 pilotları dünyaya bir mesaj gönderdi"

Heyet halinde yapılan görüşmeden önce gazetecilere kısa bir görüntü verildi. Burada Hegseth, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyen ABD pilotları ile İsrail'deki ABD ordusu THAAD füze savunma sistemi operatörlerine, İran'a karşı son saldırılardaki başarılarından dolayı teşekkür etti.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın, saldırılardan önce İran'a nükleer programıyla ilgili müzakere ile bir çözüme ulaşması için "her fırsatı" verdiğini savunarak, "Burada B-2 pilotları dünyaya bir mesaj gönderdi." dedi.

İsrail'in İran'a karşı saldırılarını da öven Hegseth, İsrail'in ABD için "dost ve örnek bir müttefik" olmasından dolayı Netanyahu'ya teşekkür etti.

Netanyahu da, B-2 pilotlarının verdiği mesajı İran'ın ve Orta Doğu'daki herkesin fark ettiğini düşündüğünü söyledi ve "İki aslanın kükremesi tüm dünyada duyuldu." ifadesini kullandı.

İsrail'in ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "barış için tarihi sonuçlar" doğuracağına inandığını söyleyen Netanyahu, "Önce güç, sonra barış gelir. Umarız barışın meyvelerini yakında alırız." şeklinde konuştu.

Netanyahu ve Hegseth, basının sorduğu soruları ise cevapsız bıraktı.

Heyetlerin görüşmesinde ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı General Michael "Erik" Kurilla ve İsrail Stratejik İşler Bakanı??????? Ron Dermer başta olmak üzere diğer yetkililerin de hazır bulunduğu görüldü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında ABD'nin sağladığı silah desteği ile İran konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisinin iki üyesi, 3 Temmuz'da İran'ın nükleer silah geliştirdiğinin tespit edilmesi halinde Başkan Donald Trump'a, İsrail'e B-2 hayalet bombardıman uçakları ve "sığınak delici" bombalar transfer etme yetkisi verilmesi yönünde Meclis'e öneride bulundu.

ABD, 22 Haziran'da hedef aldığı İran'ın nükleer tesislerini, B-2 hayalet bombardıman uçaklarından atılan, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yerin onlarca metre altında hasar veren füzelerle vurdu.

Elinde 19 adet B-2 uçağı bulunan ABD'nin, bu uçakların bilgilerini bugüne kadar müttefikleri dahil hiçbir ülkeyle paylaşmadığı biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Pentagon'da Hegseth ile Görüştü - Son Dakika

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