Netanyahu, Schumer'in seçim çağrısını eleştirdi

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NEW İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, kendisinin 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek seçim çağrısı yapmasını eleştirdi.

Netanyahu, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'de yeniden seçim yapılması çağrısında bulunan Demokrat Schumer'e tepki gösterdi.

İsrail'de seçim yapılıp yapılmamasının "İsrail hükümetinin kendi işi" olduğunu söyleyen Netanyahu, "Seçilmiş lideri değiştirmeye çalışmak uygunsuz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, ülkede bir seçim yapılacaksa "bunun nihai kararının İsrail kamuoyuna ait olacağını" belirterek, "Eğer savaş kazanılmadan önce seçim yapsaydık, en az altı ay boyunca ulusal felç yaşardık, bu da savaşı kaybettiğimiz anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, ateşkes görüşmeleriyle ilgili soruya ise, "Bunu zaman gösterecek ama Hamas'ın tuhaf talepleri, bu anlaşmayı çok daha zorlaştırıyor ama denemeye devam edeceğiz çünkü o rehineleri geri istiyoruz." diye cevap verdi.

Schumer'den İsrail'de seçim çağrısı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, 14 Mart Perşembe günü Senato'da yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da MSNBC kanalına verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydetmişti.