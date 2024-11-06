Netanyahu, Trump'ı Tebrik Etti

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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seçim sonuçlarının netleşmeya başlamasıyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "seçim zaferi" için tebrik etti. Netanyahu, " Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ??ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor" ifadelerini kullandı.

Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisi ve eşi adına Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "seçim zaferi" için tebrik etti. Netanayu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ??ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer. Gerçek dostlukta, Binyamin ve Sara Netanyahu..."