Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'deki Etkisini Görüşecek - Son Dakika
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Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'deki Etkisini Görüşecek

Netanyahu, Türkiye\'nin Suriye\'deki Etkisini Görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki Türkiye etkisini ele almak üzere güvenlik toplantısı yapacak.

23.03.2025 23:16  Güncelleme: 10:10
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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle ülkede " Türkiye'nin artan etkisine" ilişkin güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde de Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun bu akşamki Suriye konulu güvenlik toplantısında "Türkiye'nin Suriye'de artan hakimiyetini" ele alacağı belirtildi.

HUMUS'TA TÜRK ASKERİ ÜSSÜ İDDİASI

Öte yandan Walla haber sitesinde, Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Haberde, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedildi.

Daha önce yapılan güvenlik toplantılarında "Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinin yapıldığı bildirildi.

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

Kaynak: AA

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