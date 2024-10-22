Netanyahu ve Blinken Kudüs'te Buluştu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'te görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu ile Blinken görüşmesinin gündemine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını, Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için Orta Doğu turuna çıktığını yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i 11 kez ziyaret etmiş oldu.