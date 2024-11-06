Netanyahu ve Trump'tan İran Görüşmesi

Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile "İran" konusunu ele aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

"Samimi ve sıcak" geçtiği söylenen görüşmede, Netanyahu'nun Trump'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İkili (Netanyahu-Trump), İsrail'in güvenliği için birlikte çalışmayı kabul etti ve ayrıca İran tehdidini de görüştü." ifadesine yer verildi.