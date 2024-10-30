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Netanyahu'ya F-35 Eşlik Etti

Sara Netanyahu'nun talebi üzerine F-35 jetleri, Netanyahu'nun dönüş yolculuğuna eşlik etti.

30.10.2024 20:17
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen ay ABD'ye düzenlediği seyahat dönüşünde, eşi Sara Netanyahu'nun "misilleme korkusuyla" ısrarlı talebi üzerine başbakanlık uçağına iki F-35 savaş jetinin eşlik ettiği öne sürüldü.

İsrail'in "Walla" internet sitesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Başbakanın eşi Sara Netanyahu'nun başbakanlık uçağının "düşürülmesinden korkması" üzerine, ABD seyahati için İsrail ordusundan savaş jetlerinin eşlik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Sara Netanyahu'nun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'ta İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından gerçekleşebilecek olası bir "misillemeden" korktuğu belirtildi.

Habere göre, İsrail ordusu, seyahatin tamamı için savaş jeti tahsis etmeyi reddetti ancak İsrail Başbakanlık Ofisi daha sonra dönüş yolculuğu için talepte bulundu.

Bunun üzerine, İsrail ordusuna ait iki F-35, Netanyahu'nun uçağına İsrail hava sahasında eşlik etti.

Haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin başbakanlık uçağına eşlik eden F-35'lerin fotoğrafını yayınlamak istediği ancak bunun İsrail Hava Kuvvetlerince reddedildiği, ayrıca jetlere başbakanın uçağının arkasında uçması talimatı verildiği anlatıldı.

Söz konusu önlemin başbakanlık uçağından jetlerin fotoğraflarının çekilmesine karşı alındığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, haberi "tamamen yalan" olarak nitelendirirken İsrail ordusu yalnızca "başbakanın uçağının güvenliği güvenlik değerlendirmeleri ve yönetmeliklere göre belirlenir" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 24 Eylül'de ABD'ye gitmiş, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin hemen ardından İsrail'e dönüş yolculuğuna çıkmıştı.

Kaynak: AA

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