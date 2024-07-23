Nevşehir'de 157 Proje İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de 157 Proje İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Nevşehir İl Koordinasyon Kurul Toplantısı, Vali Yardımcısı Haluk Sezen başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde bulunan 157 projeden 19'unun tamamlandığı, 68'inin devam ettiği, 23 projenin ihale aşamasında olduğu ve 47 projeye ise henüz başlanmadığı belirtildi. Projelerin toplam tutarı 16 milyar 66 milyon 354 bin 733 lira olarak açıklandı. Sezen, yeni yatırım döneminde kuruluşların projeleriyle ilgili koordinasyonun sağlanması gerektiğini vurguladı.

23.07.2024 16:47
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Nevşehir İl Koordinasyon Kurul Toplantısı Vali Yardımcısı Haluk Sezen başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürlüri ve yetkililer katıldı.

Sezen, toplantıda, 2024'te il genelinde toplam 157 projenin olduğunu söyledi.

Projelerden 19'unun tamamlandığını belirten Sezen, "68'i devam ediyor, 23 proje ihale aşamasında, 47 projeye ise hiç başlanmadı. Projelerin toplam tutarı 16 milyar 66 milyon 354 bin 733 lira. Önceki yıllarda 2 milyar 345 milyon 561 bin 468 lirası harcanmış. Yeni bir yatırım döneminde öncelikle kuruluşlarımızın yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak işe başlamaları önem arz etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haluk Sezen, Nevşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 157 Proje İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 157 Proje İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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