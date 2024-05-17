Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, ekiplerce yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?