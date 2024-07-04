Nevşehir'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin bir markete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Esentepe Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta otomobilini park ederek araçtan inen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.
Bir süre sonra geriye hareket etmeye başlayan otomobil, kavşaktan geçerek yol kenarındaki marketin dış cephesine çarptı.
Markette hasara yol açan kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de El Freni Unutulan Otomobil Markete Çarptı - Son Dakika
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