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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda R.M. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Nevşehir\'de firari hükümlü yakalandı
20.12.2023 - 12:37,
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Nevşehir'de 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, farklı suçlardan yargılandığı davalarda hakkında 11 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yaklaşık bir yıldır aranan R.M'nin bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan R.M. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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