Nevşehir\'de Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Nevşehir genelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı yapıldı.

Toplam 38 ekip ve 159 personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

Denetimlerde, 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken, eksikleri bulunan 8 araç ise trafikten men edildi.