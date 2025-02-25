Nevşehir'de Nitelikli Okur Buluşmaları - Son Dakika
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Nevşehir'de Nitelikli Okur Buluşmaları

Nevşehir'de 3 yıldır süren buluşmalarda okurlar, öykü kitaplarını analiz ediyor ve fikirlerini paylaşıyor.

25.02.2025 17:01
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'Nitelikli okur buluşmaları' 3 yıldır devam ediyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaklaşık 3 yıldır bir araya gelen okurlar, okudukları öykü kitaplarının çözümlemesini yapıyor.

Nevşehir'de yayın yapan Güfte Edebiyat dergisinin öncülüğünde, Diyanet Genç Ofis ev sahipliğinde yapılan okur buluşmalarına derginin yöneticilerinin yanı sıra Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ve edebiyatseverler katıldı. Programı yöneten Ayşe Ay yaptığı açıklamada gençlere; okumalarını, düşünmelerini ve sorgulamadan hiçbir şeyi kabul etmemelerini tavsiye ettiğini söyledi. Ay; "Burada nitelikli okur buluşmaları adını verdiğimiz bir program gerçekleştiriyoruz. Biz bu programımızda öykü okumaları ve öykü çözümlemeleri yapmaktayız. Şehrimizde bir edebiyat ortamı oluşturmak en temel amacımızdı, bunu sağladığımızı düşünüyorum. Birlikte öykü üzerine konuşuyoruz, görüşlerimizi paylaşıyoruz. Aynı kitaba yirmi, otuz kişinin farklı bakış açısı ve farklı bir göz değmiş oluyor. Nitelikli okul buluşmaları da üç yıldır devam ediyor. Gençlere daima okumalarını, daima düşünmelerini, her şeyi eleştirel yaklaşmalarını elbette tavsiye ediyorum. Zaten okumak bütün bunların kapısını bize arıyor" şeklinde konuştu.

Edebiyat Öğretmeni Huriye Emre Uslucan'da yaptığı açıklamada, Nevşehir'de ilk kez 3 yıl önce başlayan Nitelikli Okur Buluşmaları ile gerçek bir kültür, sanat ve edebiyat ortamı oluştuğunu ve programa katılmanın kendisine çok şey kattığını söyledi. Uslucan; "Her ay bir ya da iki kitap belirleyip, kitaplar üzerine konuştuk. Bazen yazarlarla söyleyişler yaptık, bazen sadece kitap üzerine konuştuk. Burada hem okuyan insanlarla aynı ortamda bulunmak, bizim gibi düşünen ya da bizden farklı insanların görüşlerini dinlemek bize çok şey katıyor. Bence benim en büyük açlığım okuyan insan insanlarla bir arada olabilmekti. Nitelikli okul buluşmalarıyla hem farklı ilçelerden hem merkezden çok değişik arkadaşlar tanıdım dostluklar kurdum ve hepsinden de öte öykü yazmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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