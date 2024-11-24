Nevşehir'de Okullar 1 Gün Tatil - Son Dakika
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Nevşehir'de Okullar 1 Gün Tatil

Nevşehir\'de Okullar 1 Gün Tatil

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurumlarında hamile, engelli ve çocukları kreş veya anaokuluna devam eden annelere de idari izin verildi.

24.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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NEVŞEHİR'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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