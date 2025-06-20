Nevşehir'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Nevşehir'de polis tarafından bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.

Denetlemede R.Ç'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta yaptığı aramada, ruhsatsız toplu tabanca ele geçirdi.

Araç sürücüsü hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.