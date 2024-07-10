Nevşehir'de sağanak sele yol açtı

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Nevşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte başlayan sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı. Derinkuyu ilçesi ile Kaymaklı ve Kavak beldelerinde tarım arazilerinde hasara neden olan sel, Nevşehir-Derinkuyu kara yolunda ulaşımı aksattı.

Selle taşınan kum ve çamur, Çardak köyü yakınlarında yolu kaplarken sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda iş makinesiyle temizlik çalışması yapıldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.