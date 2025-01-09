Nevşehir\'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu

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Nevşehir'de düzenlenen sahte zeytinyağı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gıdada sahtecilik ve kaçakçılık yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent merkezindeki bir depodan piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı ebatlardaki şişe ve tenekelerde 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliler M.A. ile S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, bir esnafın ihbarı üzerine 7 Ocak'ta da 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirmişti.