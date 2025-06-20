Nevşehir'de Trafik Denetimi: 35 Sürücüye Ceza

Nevşehir'de trafik ekiplerince motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetimde kural ihlali yapan 35 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 207 motosiklet ve araç sürücüsü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 32 motosiklet ve 3 otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimde ayrıca, 2 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.