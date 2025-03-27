Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı'nda S.A.Ç. idaresindeki 16 BCV 712 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 50 ADZ 577 plakalı otomobil Nar Kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i bebek 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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