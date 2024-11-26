Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 44 gram sentetik uyuşturucu, 8,48 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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