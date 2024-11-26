Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 44 gram sentetik uyuşturucu, 8,48 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.