Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama

NEVŞEHİR'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30'u tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi. Şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)