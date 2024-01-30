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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Nevşehir'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 24,29 gram sentetik uyuşturucu, 134,25 gram kubar esrar, 0,52 gram plaka esrar, uyuşturucu hap, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
30.01.2024 - 14:41,
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Nevşehir'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 24,29 gram sentetik uyuşturucu, 134,25 gram kubar esrar, 0,52 gram plaka esrar, uyuşturucu hap, şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Nevşehir, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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