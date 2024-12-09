NEVŞEHİR\'e şehit ateşi düştü

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ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in (26) acı haberi, memleketi Nevşehir'de yaşayan ailesine ulaştı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in şahadet haberini Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek'in Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Şehit İpek'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır görev yaptığı belirtilen Hüseyin İpek'in yarın memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,