NEVÜ\'de \'Başarı Bedel İster\' Konulu Söyleşi Programı Düzenlendi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "Başarı bedel ister" konulu söyleşi programı düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Benötesi Kadın Kulübü ile Alemdar İmam Hatipliler Derneği iş birliğinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, konuşmacı olarak şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç katıldı.

Genç, ekonomik hayatın üç önemli anahtar kavramı olarak tanımladığı işletme, yönetim ve organizasyon konularıyla ilgili düşüncelerini aktardı, şiir okudu.

Etkinliğin ardından Genç, öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Programa, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, NEVÜ Rektör Danışmanları Prof. Dr. Adem Çatak, Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç ve Doç. Dr. Ramazan Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, sivil toplum kuruluş temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.