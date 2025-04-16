Meksika sınırında askeri araç kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika sınırında askeri araç kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Meksika sınırında askeri araç kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Meksika sınırında meydana gelen trafik kazasında 2 ABD'li asker yaşamını yitirdi, 1 asker ağır yaralandı. Olayın ardından araştırma başlatıldı.

16.04.2025 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) yapılan açıklamada, 3 askeri taşıyan aracın New Mexico eyaletine bağlı Santa Teresa bölgesinde kaza yaptığı duyuruldu. Açıklamada, yerel saatle 08.50'de meydana gelen kazada 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ağır yaralandığı belirtildi.

ASKERLERİN İSİMLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Ağır yaralı askerin bölgedeki bir hastanede tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kazada yaşamını yitiren askerlerin ailelerine haber verildikten sonra isimlerinin açıklanacağı belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

New Mexico, Güvenlik, Politika, trafik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika sınırında askeri araç kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmaya gücüm yok diyerek üç çocuğunu baltayla doğradı Bakmaya gücüm yok diyerek üç çocuğunu baltayla doğradı
Sergen Yalçın, Yüksel Yıldırım’ı Ali Koç üzerinden vurdu Sergen Yalçın, Yüksel Yıldırım'ı Ali Koç üzerinden vurdu
Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü
Hatay’da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı Hatay'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı
Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi
TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a bir kötü haber daha TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a bir kötü haber daha
Sağlık Bakanlığı’ndan tartışmalı pankartla ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan tartışmalı pankartla ilgili açıklama
Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Trabzonspor anlaşmadan çıktı 3 büyüklerin borcu dudak uçuklattı Trabzonspor anlaşmadan çıktı! 3 büyüklerin borcu dudak uçuklattı
DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız
Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kareler paylaşıldı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kareler paylaşıldı

09:49 Sırrı Süreyya Önder’in 10 saat süren ameliyatı sona erdi Sırrı Süreyya Önder'in 10 saat süren ameliyatı sona erdi
09:44 Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder’i defalarca uyarmış Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'i defalarca uyarmış
09:17 Altın yine ateşlendi Son rakam şaşırttı Altın yine ateşlendi! Son rakam şaşırttı
09:03 Kamu çalışanları için zam pazarlığı bugün başlıyor Kamu çalışanları için zam pazarlığı bugün başlıyor
02:31 Çin, havayolu şirketlerine Boeing’den uçak alımını durdurma talimatı verdi Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi
14:35 Harry Potter Dizisinin İlk Resmi Oyuncu Kadrosu Açıklandı Harry Potter Dizisinin İlk Resmi Oyuncu Kadrosu Açıklandı
14:28 Yağmurda ağaç altına sığınan 5 öğrencinin üzerine yıldırım düştü Yağmurda ağaç altına sığınan 5 öğrencinin üzerine yıldırım düştü
14:22 Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
14:16 Luka Modric 2. Lig takımına ortak oldu Luka Modric 2. Lig takımına ortak oldu
14:13 Babasına şiddet uygulayan Sansar Salvo tutuklandı Babasına şiddet uygulayan Sansar Salvo tutuklandı
14:12 Hayko Cepkin’den Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral’a yanıt Hayko Cepkin'den Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2025 10:08:51. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika sınırında askeri araç kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement