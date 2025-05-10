"NEXT 2025" İstanbul'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"NEXT 2025" İstanbul'da başladı

"NEXT 2025" İstanbul\'da başladı

Alanında uzman, genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum temsilcileri ve girişimcilerin seslerini duyurması ve fikir alışverişinde bulunmaları amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "NEXT 2025" İstanbul'da başladı.

10.05.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanında uzman, genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum temsilcileri ve girişimcilerin seslerini duyurması ve fikir alışverişinde bulunmaları amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "NEXT 2025" İstanbul'da başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, açılışta yaptığı konuşmada, çok farklı alanlarda yaşanan yeni gelişmelerin ve trendlerin etkinlikte ele alınacağını belirterek, insanlığı tehdit noktasına gelen küresel sorunların ve bunlara yönelik gençlerin üreteceği çözümlerin dinleneceğini kaydetti.

Küresel adaletsizliklerin çok daha şiddetli şekilde yaşandığını aktaran Sobacı, "Filistin meselesi yanı başımızda. Suriye meselesi daha da yanı başımızda. Filistin'de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım artık sadece bölgeyi tehdit etmiyor, insanlığı tehdit ediyor." dedi.

Sobacı, 20 aya yakın süredir İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım çerçevesinde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 52 binden fazla insanın katledildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Çocuklar anasız, babasız, hatta uzuvsuz bırakıldı. Hastaneler bombalandı, bebekler katledildi. Şehirler, medeniyet, kutsal mekanlar yerle bir edildi. Gözünü kan bürümüş bu soykırımcı canavar, tüm yaptığı zulme rağmen hala zulme doymadı, doyamadı. Bu 20. yüzyılın ortalarında başlamış ve bugüne katlanarak gelmiş bir zulüm ve işgal. Bu zulmün başında 1948 yılında gücü elinde tutanlar, meseleye adalet terazisinden bakabilseydi, belki de bugünün dünyasında böyle canavarca bir katliam, soykırım yaşanmayacaktı."

Daha yaşanabilir ve adil dünya ile daha iyi gelecek için mutlaka çalışılması gerektiğini vurgulayan Sobacı, "TRT olarak bugün küresel sistemde adalet duygusu da dahil olmak üzere tarumar edilen ne varsa onların ikamesini hatta daha değerlisini, gençlerin çabalarıyla elde edeceğimizi düşünüyoruz. O nedenle daha değerlinin ikamesinin peşinde koşmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşamanın önemine işaret eden Sobacı, "Daha değerliyi ortaya çıkarma, gençlerin fikirlerini ortaya koyma, söylemlerini eyleme dönüştürme mücadelesinde aslında en önemli güç, en değerli cesaret kaynağı tam da bu coğrafyada, bu ülkede, Türkiye'de yaşamalarıdır. Çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her daim mazlumdan yana tavır almıştır ve tavır alan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Sobacı, TRT'nin, Türkiye'nin küresel düzeyde yürüttüğü adalet mücadelesinde kendi üstüne düşeni yapmaya gayret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendi cephemizden, yayıncılık cephesinden üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu mücadelede en önemli hususlardan biri gençler; gençlerin sözünü söyleyebilmesi ve bu mücadelenin bir neferi haline gelebilmesi. Çünkü genç dimağlardan, zihinlerden ortaya çıkacak fikirler bizim için kıymetli. O yüzden TRT olarak gençlerin kendilerini gerçekleştirebileceği, sözlerini söyleyebileceği projeleri yaşama geçirmeye gayret ediyor, platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. TRT Akademi'miz var, gençlere yönelik yürüttüğümüz. Yine eylül-ekim aylarında yaptığımız TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmamız var. TRT olarak gençlerin temiz içerikle muhatap olmaları için yaşama geçirdiğimiz uluslararası dijital platformumuz tabii var. Bugün gerçekleştirdiğimiz NEXT etkinliği de bizim gençlere güvenimizin, gösterdiğimiz hassasiyetin en temel göstergelerinden biridir. Çünkü NEXT, küresel meselelere çözüm bulma gayretiyle gençliğin dinamizmini kesiştiren bir platformdur."

Sobacı, İstanbul'da 19 ülke ve 31 konuşmacının katıldığı etkinlikte küresel sorunlara yönelik adalet temelli çözüm önerilerinin geliştirileceğini temenni etti.

Forum, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam ediyor.

"NEXT 2025"

NEXT 2025'te panellerin yanı sıra fuaye alanında "Film Yapım Süreçlerinde ChatGPT'yi Etkili Kullanmak", "Holistik Yaşam: Zihin, Beden ve Ruh Dengesini Keşfetmek" ve "Gelişen Dijital Platformlar İçin İçerik Üretimi: Yeni Dönem, Yeni Yaratıcılık" başlıklı atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.

İngiltere'den Filistin'e, Hindistan'dan Amerika'ya, Azerbaycan'dan İrlanda'ya kadar geniş coğrafyadan gelen katılımcılar, savaş bölgelerinden çevre krizlerine, dijital dönüşümden kültürel direnişe kadar farklı alanlardaki deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

Etkinliğin konuşmacıları arasında Gazze'den dünyaya insan hikayelerini taşıyan gazeteci ve yazar Plestia Aqad, Antarktika'nın buzullarında çevre bilincini görüntüleyen fotoğrafçı Artem Shestakov, hikaye anlatıcılığıyla toplumsal değişimi destekleyen içerik üreticisi ve müzisyen Deya Elayan, ayrıca keşifleriyle ön yargıları kıran ödüllü gazeteci ve yazar Jay Palfrey gibi uluslararası alanda tanınmış isimler yer alıyor.

Gazze'de savaşın ortasında dünyaya sesini duyuran gazeteciler, Kuzey Kutbu'na yürüyerek keşif yapan kaşifler, Afrika'da teknoloji ile binlerce gencin hayatına dokunan girişimciler ve aktivistler, gençlere ilham verecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, istanbul, Güncel, Çevre, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'NEXT 2025' İstanbul'da başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:45:23. #7.12#
SON DAKİKA: "NEXT 2025" İstanbul'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.