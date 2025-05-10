Alanında uzman, genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum temsilcileri ve girişimcilerin seslerini duyurması ve fikir alışverişinde bulunmaları amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "NEXT 2025" İstanbul'da başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, açılışta yaptığı konuşmada, çok farklı alanlarda yaşanan yeni gelişmelerin ve trendlerin etkinlikte ele alınacağını belirterek, insanlığı tehdit noktasına gelen küresel sorunların ve bunlara yönelik gençlerin üreteceği çözümlerin dinleneceğini kaydetti.

Küresel adaletsizliklerin çok daha şiddetli şekilde yaşandığını aktaran Sobacı, "Filistin meselesi yanı başımızda. Suriye meselesi daha da yanı başımızda. Filistin'de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım artık sadece bölgeyi tehdit etmiyor, insanlığı tehdit ediyor." dedi.

Sobacı, 20 aya yakın süredir İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım çerçevesinde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 52 binden fazla insanın katledildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Çocuklar anasız, babasız, hatta uzuvsuz bırakıldı. Hastaneler bombalandı, bebekler katledildi. Şehirler, medeniyet, kutsal mekanlar yerle bir edildi. Gözünü kan bürümüş bu soykırımcı canavar, tüm yaptığı zulme rağmen hala zulme doymadı, doyamadı. Bu 20. yüzyılın ortalarında başlamış ve bugüne katlanarak gelmiş bir zulüm ve işgal. Bu zulmün başında 1948 yılında gücü elinde tutanlar, meseleye adalet terazisinden bakabilseydi, belki de bugünün dünyasında böyle canavarca bir katliam, soykırım yaşanmayacaktı."

Daha yaşanabilir ve adil dünya ile daha iyi gelecek için mutlaka çalışılması gerektiğini vurgulayan Sobacı, "TRT olarak bugün küresel sistemde adalet duygusu da dahil olmak üzere tarumar edilen ne varsa onların ikamesini hatta daha değerlisini, gençlerin çabalarıyla elde edeceğimizi düşünüyoruz. O nedenle daha değerlinin ikamesinin peşinde koşmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşamanın önemine işaret eden Sobacı, "Daha değerliyi ortaya çıkarma, gençlerin fikirlerini ortaya koyma, söylemlerini eyleme dönüştürme mücadelesinde aslında en önemli güç, en değerli cesaret kaynağı tam da bu coğrafyada, bu ülkede, Türkiye'de yaşamalarıdır. Çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her daim mazlumdan yana tavır almıştır ve tavır alan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Sobacı, TRT'nin, Türkiye'nin küresel düzeyde yürüttüğü adalet mücadelesinde kendi üstüne düşeni yapmaya gayret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendi cephemizden, yayıncılık cephesinden üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu mücadelede en önemli hususlardan biri gençler; gençlerin sözünü söyleyebilmesi ve bu mücadelenin bir neferi haline gelebilmesi. Çünkü genç dimağlardan, zihinlerden ortaya çıkacak fikirler bizim için kıymetli. O yüzden TRT olarak gençlerin kendilerini gerçekleştirebileceği, sözlerini söyleyebileceği projeleri yaşama geçirmeye gayret ediyor, platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. TRT Akademi'miz var, gençlere yönelik yürüttüğümüz. Yine eylül-ekim aylarında yaptığımız TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmamız var. TRT olarak gençlerin temiz içerikle muhatap olmaları için yaşama geçirdiğimiz uluslararası dijital platformumuz tabii var. Bugün gerçekleştirdiğimiz NEXT etkinliği de bizim gençlere güvenimizin, gösterdiğimiz hassasiyetin en temel göstergelerinden biridir. Çünkü NEXT, küresel meselelere çözüm bulma gayretiyle gençliğin dinamizmini kesiştiren bir platformdur."

Sobacı, İstanbul'da 19 ülke ve 31 konuşmacının katıldığı etkinlikte küresel sorunlara yönelik adalet temelli çözüm önerilerinin geliştirileceğini temenni etti.

Forum, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam ediyor.

"NEXT 2025"

NEXT 2025'te panellerin yanı sıra fuaye alanında "Film Yapım Süreçlerinde ChatGPT'yi Etkili Kullanmak", "Holistik Yaşam: Zihin, Beden ve Ruh Dengesini Keşfetmek" ve "Gelişen Dijital Platformlar İçin İçerik Üretimi: Yeni Dönem, Yeni Yaratıcılık" başlıklı atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.

İngiltere'den Filistin'e, Hindistan'dan Amerika'ya, Azerbaycan'dan İrlanda'ya kadar geniş coğrafyadan gelen katılımcılar, savaş bölgelerinden çevre krizlerine, dijital dönüşümden kültürel direnişe kadar farklı alanlardaki deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

Etkinliğin konuşmacıları arasında Gazze'den dünyaya insan hikayelerini taşıyan gazeteci ve yazar Plestia Aqad, Antarktika'nın buzullarında çevre bilincini görüntüleyen fotoğrafçı Artem Shestakov, hikaye anlatıcılığıyla toplumsal değişimi destekleyen içerik üreticisi ve müzisyen Deya Elayan, ayrıca keşifleriyle ön yargıları kıran ödüllü gazeteci ve yazar Jay Palfrey gibi uluslararası alanda tanınmış isimler yer alıyor.

Gazze'de savaşın ortasında dünyaya sesini duyuran gazeteciler, Kuzey Kutbu'na yürüyerek keşif yapan kaşifler, Afrika'da teknoloji ile binlerce gencin hayatına dokunan girişimciler ve aktivistler, gençlere ilham verecek.