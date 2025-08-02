NeXT Sosyal Açık Kaynaklı Geliştirildi - Son Dakika
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NeXT Sosyal Açık Kaynaklı Geliştirildi

02.08.2025 00:28
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Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'in açık kaynak kod temelli geliştirildiğini duyurdu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'in, şeffaf olması amacıyla açık kaynak kod temelli geliştirildiğini bildirdi.

Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı yayında milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'in açık kaynaklı kod temelli geliştirildiğini belirterek, "Açık kaynaklı olduğunda sosyal medyanın nasıl yönetildiğiyle alakalı kurallar da şeffaf oluyor. Bugün bildiğim kadarıyla kodları da yayınlandı. Yani herkes artık dünyanın neresinde olursa olsun 2N Medya'nın geliştirdiği, T3 Vakfının bir anlamda paydaşlığını yürüttüğü NeXT Sosyal uygulamasını kullanabiliyor." diye konuştu.

Projeyi duyururken zaten açık kaynaklı Mastodon temelli olduğunu belirttiklerini dile getiren Bayraktar, "Özellikle açık kaynak Mastodon temelli olduğunu ifade ettik ki bu, teknoloji geliştirenlere mal olsun." dedi.

Bayraktar, Mastodon'un bir proje olduğuna ve sosyal medya tekellerine itiraz maksadıyla kurulduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Bilgisayar programcıları bir araya geliyor ve diyorlar ki biz açık kaynaklı böyle bir sosyal medya geliştireceğiz. Böylelikle herkes bunu kendi ufak cemiyetinde, üniversitesinde veya toplumda kullanabilsin. Ama siz geliştirdikçe geliştirmeleri de yayınlamanız gerekiyor. Tam da bu maksatla proje zaten açık kaynaklı başlatılıyor."

"Hesaplar kapatılıyor, ben de maruz kaldım"

Açık kaynaklı yazılımların avantajlarına değinen Bayraktar, şu anda hakim sosyal medya mecralarında manipülasyonlar yapıldığını ve bazı paylaşımlar ön plana çıkartılırken bazılarının arka planda bırakıldığını dile getirdi. Bayraktar, şöyle konuştu:

"Toplumu birbirine düşürmek için kurgulanan mecralar var. Baktığınızda çok karanlık hikayeler görüyoruz. Hatta zaman zaman devlet başkanlarının sosyal medyadan atıldığını görüyoruz. Hesabınızın kapatıldığını görüyorsunuz. Hatta ben de buna maruz kaldım. Hesabımın tümüyle kapatıldığına şahit olduk. Açık kaynak olduğu zaman sosyal medya, herkes bir anlamda eşitlenmiş oluyor."

İngilizce ismin gerekçesi

NeXT Sosyal isminin, uygulamayı geliştiren teknik çalışanlar ile T3 Vakfındaki ortak akılla ortaya çıktığını belirten Bayraktar, "Bu isim, uygulama küresel boyutta büyüyeceği için böyle düşünüldü. İngilizce olmasının sebebi bu. Biz bunun bütün dost ve kardeş coğrafyalarda yayılmasını istiyoruz. Bu dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz. Tümüyle cemiyete açık bir şekilde isteyen alsın, dilerse başka türlü kullansın. Üniversiteler kullansın çünkü basit bir servera kurulabiliyor." dedi.

Selçuk Bayraktar, uygulamanın ciddi siber saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, bu nedenle uygulamanın 20 dakika kapalı kaldığını söyledi.

"İsim önerilerine açığız"

Uygulamanın halen deneme sürümünde olduğunu belirten Bayraktar, isim önerilerine açık olduklarını söyledi. Selçuk Bayraktar, "Küresel anlamda bütün dost ve kardeş coğrafyalarda anlamı olan bir isim bu. KIZILELMA'ya önce Muharip İnsansız Uçak Sistemi deniyordu ama sonra Erhan hocamız KIZILELMA ismini önerdi. Bir anda kafamızda şimşekler çaktı ve isim öyle kaldı. Burada da halihazırda küresel anlamdaki sosyal medya tarafı için NeXT denir. Türkiye için belki başka bir isim düşünülür." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Sosyal Medya, Medya, Son Dakika

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