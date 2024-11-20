Niğde 2025 Bütçesi Onaylandı

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Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, 20 günlük bütçe maratonu sonunda İl Özel İdarenin 2025 yılı bütçe ve yatırım programını onayladı.

Bütçe görüşmelerinin son toplantısına katılarak İl Genel Meclisi üyelerine hitap eden Vali Cahit Çelik, 2025 yılı İl Özel İdare bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, bütçenin 900 milyon lira olarak kabul ediğini ve yüzde 67,50'sinin yatırıma ayrıldığını söyledi.

Bütçe içerisinde Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi Başkanlığı ve KÖYDES gibi kaynaklardan proje karşılığı alınan ödeneklerin yer almadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bütçemizin gider bazında dağılımına baktığımızda cari giderlerine 290 milyon TL, yatırım giderlerine 610 milyon TL ayrılmıştır. Buna göre bütçemizin yüzde 67,50'si yatırıma ayrılmıştır. 2025 mali yılı bütçemizde eğitime 80 milyon TL, yollara 107 milyon 840 bin TL, köylerin içme suyu ve kanalizasyon yapım onarım hizmetlerine 80 milyon TL, tarıma 16 milyon 250 bin TL ödenek ayrılmıştır. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, iş makinesi alımı ve onarımına 183 milyon TL, kültür hizmetlerine 21 milyon TL, yatırım ve inşaat hizmetlerine 64 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 yılında 430 milyon TL olan bütçemiz ile İl Özel İdaremiz bugüne kadar borçlanma yapmadan imkanlar ölçüsünde birçok hizmetler vermiştir."