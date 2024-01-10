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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Horanta Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Özdemir, gazetecilerin zorlu şartlarda gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, onlara minnettar olduklarını ifade etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:06
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdemir, Horanta Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin gece gündüz demeden zor şartlarda çalıştığını belirten Özdemir, "Basın mensupları, zorlu hava şartlarında, dağ, taş demeden zorluklarla mücadele ederek çalışıyor. Vatandaşlarımız için çok önemli bir görevi yapıyorsunuz. Her yerde sizler varsınız. Sizlere minnettarız. Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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