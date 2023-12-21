Niğde Belediyesi Beyaz Masa, 97 bin 227 çağrıyı yanıtladı

Niğde Belediyesi Beyaz Masa, bu yıl 97 bin 227 çağrıyı yanıtladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-18 Aralık tarihleri arasında 97 bin 227 çağrıya cevap veren Beyaz Masa'ya 21 binden fazla kişi yüz yüze başvurdu.

Belediyenin WhatsApp istek ve şikayet hattına iletilen 12 bin 320 başvurudan 12 bin 40'ı cevaplandırıldı, 280 talep ve şikayet cevap verilmek üzere beklemeye alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Beyaz Masa'nın vatandaşlarla belediyenin tüm birimleri arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, Beyaz Masa ve diğer iletişim kanallarının, vatandaşların sorunlarının çözülmesinde önemli bir işlevi yerine getirdiğini aktardı.