Niğde'de 231 Şüpheliye Adli İşlem

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Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 231 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Kasım'da il genelinde gerçekleştiren denetimlerde, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 231 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 50 fişek, 43,53 gram bonzai, 3,82 gram metanfetamin, 2 bin 13 adet sentetik ecza, 2,57 gram uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı, şüphelilerle birlikte 35 bin 540 makaron, 440 paket kaçak sigara, el yapımı 301 litre şarap, 4 litre rakı, 3 litre viski, 400 gram anason, 38 kilo tütün ve damıtma düzeneği ele geçirdi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerinde kontrol edilen 17 bin 474 araç sürücüsünden bin 370'ine ceza uygulandı, 89 araç trafikten men edildi.