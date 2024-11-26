Niğde'de 282 Şüpheliye İşlem

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Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 282 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Kasım'da çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda yakalanan 32 şüphelinden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda, 248,79 uyuşturucu madde, 10,91 gram esrar, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Asayiş olaylarıyla ilgili haklarında işlem yapılan 282 zanlıdan 17'si tutuklandı. Çalışmalarda 7 tabanca, 2 tüfek, 203 fişek, 1 şarjör, 2 motosiklet, otomobil, şofben ve oto parçası ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 zanlıyı gözaltına aldığı çalışmalarda ise 350 bin 600 makaron, 128 sigara basma makinesi, 330 kilogram tütün, 74 sikke, 400 litre alkol ve damıtma düzeneği ele geçirdi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerinde ise kontrol edilen 15 bin 896 araç sürücüsünden 1197'sine idari ceza uygulandı, 92 araç trafikten men edildi.