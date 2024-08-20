Niğde'de 3 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı

Niğde'de bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Kale Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan yabancı uyruklu M.H. (3), dengesini kaybederek balkondan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.H, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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