Niğde'de 4 Katlı Apartmanın Birinci Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Niğde'de 4 Katlı Apartmanın Birinci Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Niğde\'de 4 Katlı Apartmanın Birinci Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede sobadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, hasara neden oldu. Dairede bulunan 9 kişi tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

22.02.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
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Niğde'de 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

Dairede kalan 9 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de 4 Katlı Apartmanın Birinci Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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