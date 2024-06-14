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Niğde'de 72 bin 109 öğrenci karne sevinci yaşadı

NİĞDE - Niğde'de ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim-öğretim gören 72 bin 109 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Niğde'de öğrenciler; Halil Kitapçı İlkokulu'nda düzenlenen törenle karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Karne törenine Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı,İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Milli Eğitim Müdür Yardımcıları öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Vali Cahit Çelik sınıfları gezerek, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi. Öğrencilerden yerlere çöp atmamaları, büyükleri sigara içtiğinde uyarmaları, çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda söz isteyen Vali Çelik öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi. Çocuklara yaz tatil için Emli Vadisi'nde İzcilik Okulu müjdesi veren Vali Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Niğde genelinde 382 okulda 72 bin 109 öğrenci karnelerini aldı. Çocuklarımıza eğitim veren tüm eğitim camiasına, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da güzel bir tatil diliyorum. Çocuklarımız için tatillerini güzel değerlendirmeleri için güzel bir imkan sunacağız. İzcilik Okulu açıyoruz. Orada ailelerinin izin verdiği çocuklarımıza doğayla ilgili temel eğitimleri vereceğiz. Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum."