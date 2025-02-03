Niğde'de Bıçaklı Cinayet

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Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir ikamette erkek arkadaşı H.G'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, dün Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki ikamette İ.Ü. ile erkek arkadaşı H.G. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.Ü, H.G'yi bıçakla yaralamış, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, İ.Ü. gözaltına alınmıştı.