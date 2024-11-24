Niğde'de Çiftin Cinayetinde Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Niğde'de Çiftin Cinayetinde Şüpheli Serbest Bırakıldı

Niğde\'de Çiftin Cinayetinde Şüpheli Serbest Bırakıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın cesetleri bulundu. Hüsniye Yalçın'ın kocası gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.11.2024 23:28  Güncelleme: 23:29
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NİĞDE'nin Bor ilçesinde kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Yalçın'ın kocası A.Y., serbest bırakıldı.

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Öte yandan otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darbedilip, boğulduğu, Özkan'ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Hüsniye Yalçın'ın kocası A.Y., serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Çiftin Cinayetinde Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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